Каземиро пока не получил рабочую визу для выступления в АПЛ за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Каземиро завершает процесс перехода из «Реала» в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

Бразильский полузащитник прошел медосмотр в расположении нового клуба, а теперь ожидает, когда будет оформлена виза.

Контракт 30-летнего футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2026 года, а также предусматривает опцию автоматического продления на год.

19 августа «МЮ» объявил о покупке Каземиро у «Реала». По данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 70,65 миллиона евро.