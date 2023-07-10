Каррера: «В прошлом году я действительно был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса»
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подтвердил, что осенью 2022 года был кандидатом на пост главного тренера «Ювентуса».
«Я действительно был одним из кандидатов на пост главного тренера «Ювентуса», но потом они сделали другой выбор. Безусловно, я был бы очень рад возглавить эту команду, но, к сожалению, этого не произошло», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.
Каррера работал помощником Антонио Конте в «Ювентусе» с 2009 по 2014 год. В 2016 году он возглавил «Спартак», который привел к «золоту» чемпионата России. После работы в московской команде итальянский специалист был главным тренером АЕКа и «Бари».
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|0
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|0
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11
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|0
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|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Лутон Таун
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
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|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
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|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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