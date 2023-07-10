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Сегодня, 13:38

«МЮ» просит за Магуайра 60 миллионов евро

Виктория Кравченко
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Руководство и тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» готовы этим летом расстаться с защитником Гарри Магуайром, сообщает Manchester Evening News.

По данным источника, клуб хочет выручить с продажи футболиста 58 миллионов евро. Если англичанин останется в команде, у него заберут капитанскую повязку.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить защитнику 12 миллионов евро, чтобы он покинул клуб летом. Его действующий контракт рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне англичанин сыграл 31 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Харри Магуайр
ФК Манчестер Юнайтед
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