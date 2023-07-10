Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: «Кейн — один из лучших игроков в мире. Я хочу, чтобы он остался»
Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу высказался о возможном уходе форварда лондонцев Харри Кейна.
«Заверили ли меня, что Кейн останется? У меня не было никаких гарантий. Прямо сейчас я знаю, что Харри является частью этой команды и с нетерпением ждет возвращения.
Кейн – один из лучших игроков в мире. Я хочу, чтобы Харри остался, и я хочу, чтобы «Тоттенхэм» добился успеха. Уверен, что он тоже этого хочет», – приводит слова Постекоглу инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонит предложение «Баварии» по 29-летнему форварду в размере 80 миллионов евро плюс бонусы.
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11
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
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|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
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