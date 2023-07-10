Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу: «Кейн — один из лучших игроков в мире. Я хочу, чтобы он остался»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анже Постекоглу высказался о возможном уходе форварда лондонцев Харри Кейна.

«Заверили ли меня, что Кейн останется? У меня не было никаких гарантий. Прямо сейчас я знаю, что Харри является частью этой команды и с нетерпением ждет возвращения.

Кейн – один из лучших игроков в мире. Я хочу, чтобы Харри остался, и я хочу, чтобы «Тоттенхэм» добился успеха. Уверен, что он тоже этого хочет», – приводит слова Постекоглу инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» отклонит предложение «Баварии» по 29-летнему форварду в размере 80 миллионов евро плюс бонусы.