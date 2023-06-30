ФИФА обязала «Кардифф» выплатить «Нанту» полную стоимость трансфера погибшего Салы
ФИФА вынесла решение по поводу спора «Кардиффа» и «Нанта» об оплате трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы.
Как сообщает L'Equipe, валлийский клуб обязали выплатить две последние части (6 млн евро и 5 млн) из 17 миллионов евро общей стоимости сделки. Эта сумма соответствует двум драфтам, которые «Кардифф» должен был выплатить «Нанту» 1 января 2020 года и 1 января 2021 года.
Адвокаты французского клуба надеются, что после четырех лет разбирательств «Кардифф» наконец-то выполнит свои финансовые обязательства и прекратит судебные тяжбы. «Нант» с нетерпением ждет окончательного завершения юридических аспектов этого трагического происшествия.
Отметим, что в сентябре 2019 года ФИФА уже обязывал «Кардифф» выплатить «Нанту» 6 миллионов евро за трансфер аргентинца.
В мае 2023 года сообщалось, что валлийский клуб намерен взыскать 110 миллионов евро с французской команды за ущерб, понесенный после смерти Салы.
В январе 2019 года Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 22 января аргентинец вылетел из Франции на легком одномоторном самолете, который спустя несколько часов пропал с радаров. Позднее на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт и погибший футболист.
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13
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14
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15
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16
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17
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18
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19
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Бернли – Ман. Сити
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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Эвертон – Фулхэм
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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