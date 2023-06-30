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Сегодня, 16:20

ФИФА обязала «Кардифф» выплатить «Нанту» полную стоимость трансфера погибшего Салы

Ана Горшкова
Корреспондент
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ФИФА вынесла решение по поводу спора «Кардиффа» и «Нанта» об оплате трансфера погибшего нападающего Эмилиано Салы.

Как сообщает L'Equipe, валлийский клуб обязали выплатить две последние части (6 млн евро и 5 млн) из 17 миллионов евро общей стоимости сделки. Эта сумма соответствует двум драфтам, которые «Кардифф» должен был выплатить «Нанту» 1 января 2020 года и 1 января 2021 года.

Адвокаты французского клуба надеются, что после четырех лет разбирательств «Кардифф» наконец-то выполнит свои финансовые обязательства и прекратит судебные тяжбы. «Нант» с нетерпением ждет окончательного завершения юридических аспектов этого трагического происшествия.

Отметим, что в сентябре 2019 года ФИФА уже обязывал «Кардифф» выплатить «Нанту» 6 миллионов евро за трансфер аргентинца.

В мае 2023 года сообщалось, что валлийский клуб намерен взыскать 110 миллионов евро с французской команды за ущерб, понесенный после смерти Салы.

В январе 2019 года Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф». 22 января аргентинец вылетел из Франции на легком одномоторном самолете, который спустя несколько часов пропал с радаров. Позднее на дне пролива Ла-Манш был обнаружен потерпевший крушение борт и погибший футболист.

Источник: L'Equipe
ФК Кардифф Сити
ФК Нант
Эмилиано Сала
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