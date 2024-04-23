«Вест Хэм» ведет переговоры с Аморимом

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, 39-летним португальцем интересуется «Вест Хэм». Лондонцы уже начали переговоры с Аморимом, который может сменить Дэвида Мойеса.

«Вест Хэм» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 48 очков.