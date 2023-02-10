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Эдегор о времени в «Реале»: «Если бы я был испанцем мне бы дали больше времени, но я не жалуюсь»

Эдегор рассказал, почему не заиграл в «Реале» в возрасте 16 лет
Руслан Минаев
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Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор вспомнил свой переход в «Реал» в 2015 году в возрасте 16 лет.

«Мы с клубом подготовили план — каждый день я должен был тренироваться с первой командой, а потом получать игровое время в команде B. Тогда казалось, что это разумно, но вышло так, что я в итоге не нашел себе места ни в одной из этих команд. Пару лет я просто не прогрессировал.

Пресса набросилась на меня за то, что я не оправдал весь тот хайп. Я был легкой мишенью. Если вы действительно знаете меня, то видите, что я много улыбаюсь. Но думаю, что со стороны мое лицо иногда выглядит более сердитым, чем я есть на самом деле! Им было легче писать о том, как тяжело проходит моя адаптация.

Помню, как читал заголовок в духе: «Теперь для Мартина Эдегора наступил судьбоносный момент». И я такой: «Судьбоносный? Мне 18 лет!» Возможно, если бы я был испанцем, мне давали бы больше времени, чтобы расти. Честно говоря, я не знаю. В конце концов, такова природа этой хайп-машины. В современном футболе не бывает среднего — либо ты лучший игрок в истории, либо ты дерьмо.

Послушайте, я хочу прояснить, что не жалуюсь на время в «Реале». Нисколько. Переход в «Мадрид» пошел мне на пользу. Я очень много узнал о том, что нужно, чтобы достичь вершины. Я наблюдал, тренировался и учился у лучших игроков мира, моих кумиров. Я играл на «Бернабеу». Я научился жесткости, узнал, как справляться с трудностями. Это часть того, кем я стал сейчас. Это причина, по которой сейчас я здесь», — цитирует игрока

В составе второй команды «Реала» Эдегор провел 62 матча, забил 5 голов и отдал 8 результативных передач. За основную команду «сливочных» — 11 матчей без результативных действий.

В этом сезоне 24-летний капитан «Арсенала» провел 26 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 22 13 4 5 36-28 43
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 21 4 7 10 28-36 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
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11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 - : -
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 - : -
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 - : -
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 - : -
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 - : -
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 - : -
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 - : -
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Ливерпуль – Эвертон
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Эрлин Бреут Холанн

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 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

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Брентфорд

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П
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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Кристиан Эриксен

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Манчестер Юнайтед

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Букайо Сака

Букайо Сака

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Манчестер Юнайтед

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Нелсон Семеду

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Жоау Канселу

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 17 1 3
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