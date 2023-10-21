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Сегодня, 16:52

Канчельскис считает, что «Арсенал» может обыграть «Челси»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис оценил шансы «Челси» и «Арсенала» на победу в лондонском дерби 9-го тура АПЛ.

«Арсенал» будет ведущим в этой игре. Команда поработала над ошибками и снова идет в лидерах. Сложно что-то предсказать, но игра должна быть интересной. «Арсенал» будет иметь больше шансов на победу. Будут голы, но неизвестно смогут ли ответить синие, они плохо начали сезон, но постепенно улучшают результаты. Наверное, пока рано говорить о том, что «Челси» пришел в себя и обрел стабильность. Думаю, хозяева сделают все, чтобы на своем поле не проиграть третий матч подряд", — приводит слова Канчельскиса ODDS.ru.

Матч между «Челси» и «Арсеналом» состоится 21 октября. Начало — в 19.30 по московскому времени. После восьми туров канониры занимают 2-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 20 очков. Синие с 11 очками идут на 11-м месте.

Источник: https://odds.ru/football/news/andrey-kanchelskis-arsenal-budet-imet-bolshe-shansov-na-pobedu-v-matche-s-chelsi/
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
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«Ливерпуль» благодаря дублю Салаха в большинстве обыграл «Эвертон»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
2
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
3
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
4
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
Результаты / календарь
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38 тур
21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 2 : 0
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
23.10 22:00
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 6
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 5
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 9 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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