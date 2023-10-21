«Челси» сыграет с «Арсеналом» в лондонском дерби в 9-м туре чемпионата Англии 21 октября, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Стамфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Челси» — «Арсенал» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

В последних пяти очных противостояниях «Арсенал» был сильнее четыре раза (3:1, 1:0, 4:2, 1:0). «Челси» побеждал лишь единожды — 2:0.

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