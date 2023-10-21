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Сегодня, 16:30

«Ливерпуль» благодаря дублю Салаха в большинстве обыграл «Эвертон»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Мохамед Салах.
Фото Reuters

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Эвертон» в матче 9-го тура АПЛ — 2:0.

Дублем за хозяев отметился Мохамед Салах. На 75-й минуте он открыл счет с пенальти, а на 90+7-й удвоил преимущество красных с игры.

Гости играли в меньшинстве с 37-й минуты — две желтые карточки получил Эшли Янг.

«Ливерпуль» набрал 20 очков и вышел на первое место в АПЛ, обойдя «Тоттенхэм» и «Арсенал» по дополнительным показателям, но лондонцы еще не сыграли свои матчи в 9-м туре.

«Эвертон» с 7 очками занимает 16-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем туре команда Юргена Клоппа на своем поле сыграет с «Ноттингем Форест», а «ириски» на выезде встретятся с «Вест Хэмом». Оба матча пройдут 29 октября.

Англия. Премьер-лига. 9-й тур
21 окт, 14:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
2:0
Эвертон

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
1
3
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 9 6 2 1 20-9 20
2
 Тоттенхэм 8 6 2 0 18-8 20
3
 Арсенал 8 6 2 0 16-6 20
4
 Ман. Сити 8 6 0 2 17-6 18
5
 Астон Вилла 8 5 1 2 19-12 16
6
 Брайтон 8 5 1 2 21-16 16
7
 Вест Хэм 8 4 2 2 15-12 14
8
 Ньюкасл 8 4 1 3 20-9 13
9
 Кр. Пэлас 8 3 3 2 7-7 12
10
 МЮ 8 4 0 4 9-12 12
11
 Челси 8 3 2 3 11-7 11
12
 Фулхэм 8 3 2 3 8-13 11
13
 Нот. Форест 8 2 3 3 8-10 9
14
 Вулверхэмптон 8 2 2 4 9-14 8
15
 Брентфорд 8 1 4 3 11-12 7
16
 Эвертон 9 2 1 6 9-14 7
17
 Лутон Таун 8 1 1 6 6-15 4
18
 Бернли 8 1 1 6 7-20 4
19
 Борнмут 8 0 3 5 5-18 3
20
 Шеффилд Юн. 8 0 1 7 6-22 1
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
21.10 14:30
Ливерпуль – Эвертон
 2 : 0
21.10 17:00
Борнмут – Вулверхэмптон
 - : -
21.10 17:00
Брентфорд – Бернли
 - : -
21.10 17:00
Ман. Сити – Брайтон
 - : -
21.10 17:00
Ньюкасл – Кр. Пэлас
 - : -
21.10 17:00
Нот. Форест – Лутон Таун
 - : -
21.10 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
21.10 22:00
Шеффилд Юн. – МЮ
 - : -
22.10 18:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
23.10 22:00
Тоттенхэм – Фулхэм
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 6
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 5
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 9 1 3
Родри

Родри

Манчестер Сити

 6 1 2
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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