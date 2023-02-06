Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» будет хорошо играть, когда окажется на первом месте»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что думает о перспективах своей бывшей команды в текущем сезоне чемпионата Англии.
— «МЮ» начал хорошо играть. Связано ли это с уходом Роналду или же просто тен Хагу нужно было время?
— Что вы подразумеваете под тем, что «МЮ» начал хорошо играть? Они будут хорошо играть, когда окажутся на первом месте. Это философия клуба — у «МЮ» только одна цель — чемпионство. Но прогресс, конечно, в игре есть, но прогресс должен приносить итоговый результат, — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.
— Какое место для «МЮ» было бы удачным в этом сезоне? Топ-4 и путевка в ЛЧ?
— Конечно, по сравнению с прошлым сезоном, это было бы неплохо.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» идет на третьей позиции в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 42 очка. По итогам прошлого сезона команда заняла шестое место и не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|20
|16
|2
|2
|45-17
|50
|
2
|Ман. Сити
|21
|14
|3
|4
|53-21
|45
|
3
|МЮ
|21
|13
|3
|5
|34-26
|42
|
4
|Ньюкасл
|21
|10
|10
|1
|34-12
|40
|
5
|Тоттенхэм
|22
|12
|3
|7
|41-31
|39
|
6
|Брайтон
|20
|10
|4
|6
|38-27
|34
|
7
|Брентфорд
|21
|8
|9
|4
|35-28
|33
|
8
|Фулхэм
|22
|9
|5
|8
|32-30
|32
|
9
|Челси
|21
|8
|6
|7
|22-21
|30
|
10
|Ливерпуль
|20
|8
|5
|7
|34-28
|29
|
11
|Астон Вилла
|21
|8
|4
|9
|25-31
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|21
|6
|6
|9
|19-29
|24
|
13
|Нот. Форест
|21
|6
|6
|9
|17-35
|24
|
14
|Лестер
|21
|6
|3
|12
|32-37
|21
|
15
|Вулверхэмптон
|21
|5
|5
|11
|15-30
|20
|
16
|Вест Хэм
|21
|5
|4
|12
|18-26
|19
|
17
|Лидс
|20
|4
|6
|10
|26-34
|18
|
18
|Эвертон
|21
|4
|6
|11
|16-28
|18
|
19
|Борнмут
|21
|4
|5
|12
|19-43
|17
|
20
|Саутгемптон
|21
|4
|3
|14
|17-38
|15
|3.02
|23:00
|
Челси – Фулхэм
|0 : 0
|4.02
|15:30
|
Эвертон – Арсенал
|1 : 0
|4.02
|18:00
|
Астон Вилла – Лестер
|2 : 4
|4.02
|18:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 0
|4.02
|18:00
|
Брайтон – Борнмут
|1 : 0
|4.02
|18:00
|
МЮ – Кр. Пэлас
|2 : 1
|4.02
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|3 : 0
|4.02
|20:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|1 : 1
|5.02
|17:00
|
Нот. Форест – Лидс
|1 : 0
|5.02
|19:30
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|1 : 0
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|25
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|17
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|11
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|17
|1
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|19
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3