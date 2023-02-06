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Сегодня, 10:51

Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» будет хорошо играть, когда окажется на первом месте»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что думает о перспективах своей бывшей команды в текущем сезоне чемпионата Англии.

— «МЮ» начал хорошо играть. Связано ли это с уходом Роналду или же просто тен Хагу нужно было время?
— Что вы подразумеваете под тем, что «МЮ» начал хорошо играть? Они будут хорошо играть, когда окажутся на первом месте. Это философия клуба — у «МЮ» только одна цель — чемпионство. Но прогресс, конечно, в игре есть, но прогресс должен приносить итоговый результат, — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

— Какое место для «МЮ» было бы удачным в этом сезоне? Топ-4 и путевка в ЛЧ?
— Конечно, по сравнению с прошлым сезоном, это было бы неплохо.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» идет  на третьей позиции в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 42 очка. По итогам прошлого сезона команда заняла шестое место и не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-myu-budet-horosho-igrat-kogda-okazhetsya-na-pervom-meste/
Андрей Канчельскис
ФК Манчестер Юнайтед
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 16 2 2 45-17 50
2
 Ман. Сити 21 14 3 4 53-21 45
3
 МЮ 21 13 3 5 34-26 42
4
 Ньюкасл 21 10 10 1 34-12 40
5
 Тоттенхэм 22 12 3 7 41-31 39
6
 Брайтон 20 10 4 6 38-27 34
7
 Брентфорд 21 8 9 4 35-28 33
8
 Фулхэм 22 9 5 8 32-30 32
9
 Челси 21 8 6 7 22-21 30
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 21 8 4 9 25-31 28
12
 Кр. Пэлас 21 6 6 9 19-29 24
13
 Нот. Форест 21 6 6 9 17-35 24
14
 Лестер 21 6 3 12 32-37 21
15
 Вулверхэмптон 21 5 5 11 15-30 20
16
 Вест Хэм 21 5 4 12 18-26 19
17
 Лидс 20 4 6 10 26-34 18
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 21 4 5 12 19-43 17
20
 Саутгемптон 21 4 3 14 17-38 15
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.02 23:00
Челси – Фулхэм
 0 : 0
4.02 15:30
Эвертон – Арсенал
 1 : 0
4.02 18:00
Астон Вилла – Лестер
 2 : 4
4.02 18:00
Брентфорд – Саутгемптон
 3 : 0
4.02 18:00
Брайтон – Борнмут
 1 : 0
4.02 18:00
МЮ – Кр. Пэлас
 2 : 1
4.02 18:00
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 3 : 0
4.02 20:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 1 : 1
5.02 17:00
Нот. Форест – Лидс
 1 : 0
5.02 19:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 1 : 0
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 19 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
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