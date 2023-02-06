Канчельскис: «Манчестер Юнайтед» будет хорошо играть, когда окажется на первом месте»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис рассказал, что думает о перспективах своей бывшей команды в текущем сезоне чемпионата Англии.

— «МЮ» начал хорошо играть. Связано ли это с уходом Роналду или же просто тен Хагу нужно было время?

— Что вы подразумеваете под тем, что «МЮ» начал хорошо играть? Они будут хорошо играть, когда окажутся на первом месте. Это философия клуба — у «МЮ» только одна цель — чемпионство. Но прогресс, конечно, в игре есть, но прогресс должен приносить итоговый результат, — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

— Какое место для «МЮ» было бы удачным в этом сезоне? Топ-4 и путевка в ЛЧ?

— Конечно, по сравнению с прошлым сезоном, это было бы неплохо.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» идет на третьей позиции в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 42 очка. По итогам прошлого сезона команда заняла шестое место и не смогла квалифицироваться в Лигу чемпионов.