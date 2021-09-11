Канчельскис — о дубле Роналду в первом матче за «МЮ»: «Большая легенда вернулась в Англию»
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал «СЭ» первый матч форварда Криштиану Роналду после возвращения в клуб из Манчестера. В игре 4-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» (4:1) 36-летний португалец оформил дубль.
«В первой же игре забил два гола — это говорит о мастерстве Роналду. Криштиану отличное усиления для «Манчестер Юнайтед». Я считаю
что, Криштиану забьет в этом сезоне более 20 голов. Большая легенда вернулась в Англию, в первой же игре на «Олд Траффорде» забить два гола — это дорогого стоит, все болельщики рады. Очередные три очка в копилку «Манчестер Юнайтед». Начало сезона хорошее, но надо понимать, как он будет играть дальше, ожидаемый дебют получился отличным», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
Роналду забил первый мяч перед перерывом, а во втором тайме встречи с «Ньюкаслом» провел второй гол «МЮ». Еще по разу отличились Джесси Лингард и Бруну Фернандеш.
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