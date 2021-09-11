Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«В целом, мне понравилось, как мы играли. Мы постоянно угрожали сопернику, контратаковали. Перед третьим голом «МЮ» Жоэлинтон мог сделать счет 2:2, но Бруну Фернандеш с его отличным ударом отправил мяч в девятку и все закончилось. Дубль Роналду? Сработало его голевое чутье, наши защитники не уследили за ним, а он получил шанс и изменил игру. Это настоящая суперзвезда, парень заслуживает того, чего добился. Мы все сегодня все видели. Криштиану — это нечто», — приводит BBC слова Брюса.

Роналду отличился дублем в игре против «Ньюкасла», которая стала для 36-летнего португальца первой с 2009 года.