Главный тренер «Ньюкасла» о дубле Роналду в его ворота: «Криштиану — это нечто»
Главный тренер «Ньюкасла» Стив Брюс прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:4).
«В целом, мне понравилось, как мы играли. Мы постоянно угрожали сопернику, контратаковали. Перед третьим голом «МЮ» Жоэлинтон мог сделать счет 2:2, но Бруну Фернандеш с его отличным ударом отправил мяч в девятку и все закончилось. Дубль Роналду? Сработало его голевое чутье, наши защитники не уследили за ним, а он получил шанс и изменил игру. Это настоящая суперзвезда, парень заслуживает того, чего добился. Мы все сегодня все видели. Криштиану — это нечто», — приводит BBC слова Брюса.
Роналду отличился дублем в игре против «Ньюкасла», которая стала для 36-летнего португальца первой с 2009 года.
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