Источник: «Вулверхэмптон» намерен приобрести форварда «Зальцбурга»
10:52
Нападающий «Зальцбурга» Хван Хи Чхан может перейти в «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports News.
Австрийский клуб оценивает 23-летнего южнокорейца в 27 млн евро. Форвард впечатлил английский клуб своей игрой в Лиге чемпионов.
Ранее другой азиатский нападающий «Зальцбурга» Такуми Минамино перешел в «Ливерпуль».
В текущем сезоне Хван Хи Чхан провел 14 матчей в чемпионате Австрии, в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. В 6 играх Лиги чемпионов кореец забил 3 гола и оформил 5 ассистов.
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