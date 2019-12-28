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Источник: «Вулверхэмптон» намерен приобрести форварда «Зальцбурга»

10:52
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Нападающий «Зальцбурга» Хван Хи Чхан может перейти в «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports News.

Австрийский клуб оценивает 23-летнего южнокорейца в 27 млн евро. Форвард впечатлил английский клуб своей игрой в Лиге чемпионов.

Ранее другой азиатский нападающий «Зальцбурга» Такуми Минамино перешел в «Ливерпуль».

В текущем сезоне Хван Хи Чхан провел 14 матчей в чемпионате Австрии, в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. В 6 играх Лиги чемпионов кореец забил 3 гола и оформил 5 ассистов.

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