Источник: «Вулверхэмптон» намерен приобрести форварда «Зальцбурга»

Нападающий «Зальцбурга» Хван Хи Чхан может перейти в «Вулверхэмптон», сообщает Sky Sports News.

Австрийский клуб оценивает 23-летнего южнокорейца в 27 млн евро. Форвард впечатлил английский клуб своей игрой в Лиге чемпионов.

Ранее другой азиатский нападающий «Зальцбурга» Такуми Минамино перешел в «Ливерпуль».

В текущем сезоне Хван Хи Чхан провел 14 матчей в чемпионате Австрии, в которых забил 6 голов и сделал 7 результативных передач. В 6 играх Лиги чемпионов кореец забил 3 гола и оформил 5 ассистов.