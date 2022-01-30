Источник сообщил, что Лэмпард подписал контракт с «Эвертоном»

Фрэнк Лэмпард стал новым главным тренером «Эвертона», пишет в Twitter журналист The Times Гэри Джойс. 30 января стороны заключили контракт.

Последним местом работы Лэмарада был «Челси», который он покинул в январе 2021 года. Ранее он вел переговоры с «Кристал Пэлас», «Астон Виллой» и «Норвичем», но по разным причинам не был назначен ни в один из этих клубов.

У руля «ирисок» Лэмпард заменит испанца Рафаэля Бенитеса, уволенного из-за неудовлетворительных результатов.