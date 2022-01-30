«Ньюкасл» согласовал условия личного контракта с Джесси Лингардом

«Ньюкасл» согласовал личный контракт с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингардом до закрытия трансферного окна, пишет 90min.

По данным источника, в СМИ писали, что на прошлой неделе переговоры между клубами сорвались.

Отмечается, что главный тренер «Юнайтед» Ральф Рангник хочет сохранить полузащитника, так как опасается вспышек коронавируса в команде.

В нынешнем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 14 матчах за «МЮ». Контракт полузащитника с клубом из Манчестера рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 20 миллионов евро.