Отец девушки Гринвуда: «Ее телефон взломали. Она не хотела, чтобы все это попало в сеть»

Алан Робсон, отец девушки форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда Харриет Робсон, высказался по поводу скандала с участием футболиста.

«Любому отцу не хотелось бы узнать, что подобное произошло с его дочерью. Полиция уже в курсе, Харриет написала заявление.

Она сказала, что ее телефон взломали. Мы советовали все удалить, она это сделала, но было уже поздно.

Она подавлена, потому что не хотела, чтобы все это попало в сеть. Мы знаем Гринвуда со времен его выступлений за молодежку. Он был частью нашей семьи.

В последние месяцы их отношения складывались не лучшим образом. И она просто разбита из-за всего этого», — сказал отец девушки Daily Mail.

30 января полиция арестовала форварда «Манчестер Юнайтед» Мэйсона Гринвуда.

Ранее девушка игрока обвинила Гринвуда в том, что он ее бил и насиловал. Она продемонстрировала в соцсетях доказательства избиения.