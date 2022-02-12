Источник: Роналду плюнул в партнера по команде по окончании матча с «Саутгемптоном»

Криштиану Роналду плюнул в спину партнеру по команде по окончании матча с «Саутгемптоном»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду плюнул в партнера по команде Энтони Элангу по окончании матча 25-го тура чемпионата Англии с «Саутгемптоном» (1:1).

Кадры опубликованы в Twitter Daily Express. На записи видно, как Роналду слюной попадает на спину Эланги.

Cristiano Ronaldo appears to spit on Anthony Elanga after Man Utd draw with Southamptonhttps://t.co/qDZamGux0d — Express Sport (@DExpress_Sport) February 12, 2022

Португалец не может ни забить, ни сделать голевой пас уже 6 матчей подряд — с начала 2022 года. В последний раз у него был гол 30 декабря в матче с «Бернли» (3:1).