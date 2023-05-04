Источник: «Ливерпуль» сделал предложение хавбеку «Брайтона» Макаллистеру

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Ливерпуль» представил свой проект и сделал предложение игроку.

Сообщалось, что руководство «Брайтона» планирует получить с продажи игрока не менее 60 миллионов евро.

Действующее соглашение аргентинца с «чайками» рассчитано до лета 2025 года. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 42 миллиона евро.

В текущем сезоне 24-летний аргентинец провел за английскую команду 33 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.