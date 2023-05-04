Гари Невилл раскритиковал игру «Челси» в матче с «Арсеналом»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед», футбольный эксперт Гари Невилл прокомментировал недавний матч между «Арсеналом» и «Челси» в рамках 34-го тура АПЛ.

«Челси» показал отвратительный футбол. Я еще не видел, чтобы настолько сильная на бумаге команда играла так плохо. В первом тайме была полнейшая разруха. Футболистам такого уровня нельзя опускаться так низко. Это выступление можно назвать позором», — цитирует Невилла Sky Sports.

Тот матч «Челси» проиграл со счетом 1:3. Команда идет на 12-м месте турнирной таблицы АПЛ.