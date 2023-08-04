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Сегодня, 13:34

«Интер» предложил 28 миллионов евро за Скамакку «Вест Хэму»

Виктория Кравченко
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«Интер» сделал новое предложение «Вест Хэму» о трансфере нападающего Джанлуки Скамакки, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, миланский клуб предложил за игрока 24 миллиона евро плюс 4 миллиона евро в качестве бонусов.

Ранее сообщалось, что лондонцы хотят за 24-летнего итальянца 30 миллионов евро. Игрок уже согласовал условия контракта с миланцами.

В сезоне-2022/23 Скамакка забил 8 голов в 27 матчах за «Вест Хэм». Его контракт рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

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