Рэмсдейл — о переходе в «Арсенал»: «Эксперты, которых я боготворил, называли меня мусором на всю страну»
Голкипер «Арсенала» Аарон Рэмсдейл вспомнил, как эксперты называли его «мусором» при переходе в лондонский клуб.
«Футбол — единственный известный мне способ расслабиться. Я псих. Можете спросить у моей жены. И вот я смотрю Sky Sports News. Знаете, шоу, где бывшие футболисты и эксперты сидят, качают головами. И вот перед ними фотография парня. Это мое лицо, и эксперты не в восторге: «Плохое подписание. Он недостаточно хорош для «Арсенала». Слишком дорого. Мне не нравится». Он дважды вылетал [с «Борнмутом» и «Шеффилдом»]? 24 миллиона фунтов? Ну и придурок».
Ну ладно, последнее — шутка. Но таким был общий тон разговора. Они явно не были моими самыми большими поклонниками. Это интересный опыт — наблюдать за легендами, которых ты боготворил, говорящими на всю страну, что ты мусор. Это действительно повлияло на меня. Это вернуло меня с небес на землю за считаные часы», — приводит слова Рэмсдейла The Players' Tribune.
25-летний вратрарь перешел в «Арсенал» из «Шеффилд Юнайтед» летом 2021 года за 24 миллиона фунтов. За это время он сыграл за клуб 78 матчей, в которых пропустил 87 голов. Также он провел 28 «сухих» матчей.
Контракт Рэмсдейла с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
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|И
|В
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|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -