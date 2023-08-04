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Сегодня, 13:04

Рэмсдейл — о переходе в «Арсенал»: «Эксперты, которых я боготворил, называли меня мусором на всю страну»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Арсенала» Аарон Рэмсдейл вспомнил, как эксперты называли его «мусором» при переходе в лондонский клуб.

«Футбол — единственный известный мне способ расслабиться. Я псих. Можете спросить у моей жены. И вот я смотрю Sky Sports News. Знаете, шоу, где бывшие футболисты и эксперты сидят, качают головами. И вот перед ними фотография парня. Это мое лицо, и эксперты не в восторге: «Плохое подписание. Он недостаточно хорош для «Арсенала». Слишком дорого. Мне не нравится». Он дважды вылетал [с «Борнмутом» и «Шеффилдом»]? 24 миллиона фунтов? Ну и придурок».

Ну ладно, последнее — шутка. Но таким был общий тон разговора. Они явно не были моими самыми большими поклонниками. Это интересный опыт — наблюдать за легендами, которых ты боготворил, говорящими на всю страну, что ты мусор. Это действительно повлияло на меня. Это вернуло меня с небес на землю за считаные часы», — приводит слова Рэмсдейла The Players' Tribune.

25-летний вратрарь перешел в «Арсенал» из «Шеффилд Юнайтед» летом 2021 года за 24 миллиона фунтов. За это время он сыграл за клуб 78 матчей, в которых пропустил 87 голов. Также он провел 28 «сухих» матчей.

Контракт Рэмсдейла с «Арсеналом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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