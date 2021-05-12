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«Интер» и «Лацио» интересуются форвардом «Челси» Жиру

08:38
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«Интер» и «Лацио» претендуют на нападающего «Челси» Оливье Жиру, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 34-летний француз может перейти в один из итальянских клубов летом 2021 года на правах свободного агента. Сообщается, что футболистом также интересуется «Фенербахче».

В сезоне-2020/21 Жиру провел 28 матчей за «Челси», на его счету 11 голов. Контракт форварда с «синими» действует до конца сезона-2020/21.

Дополнительная информация:

https://www.calciomercato.com/news/chelsea-un-club-fa-sul-serio-per-giroud-41554

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