Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

«Они являются эталоном. Они были выдающимися. Блестящие игроки, невероятный тренер, они полностью заслужили титул», — приводит слова Роджерса BBC Sport.

«Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии сезона-2020/21. Для «горожан» это пятый титул АПЛ и третий за четыре года. Также «Сити» дважды становился чемпионом Англии до образования премьер-лиги (1936/37, 1967/68).

«Сити» имеет в активе 80 очков, у «МЮ» 70 очков и второе место. «Лестер» на третьем месте — 66 очков.