«Эвертон» откажется от продления контракта с Уолкоттом
08:48
«Эвертон» не станет продлевать контракт с нападающим Тео Уолкоттом, сообщает Football Insider.
По информации источника, мерсисайдцы расстанутся с 32-летним англичанином, который в нынешнем сезоне выступает за «Саутгемптон» на правах аренды. Сообщается, что футболист может стать полноценным игроком «святых», перейдя в клуб в качестве свободного агента.
В сезоне-2020/21 Уолкотт провел 22 матча за «Саутгемптон», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/everton-to-offload-walcott-for-good/
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