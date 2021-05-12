«Эвертон» откажется от продления контракта с Уолкоттом

«Эвертон» не станет продлевать контракт с нападающим Тео Уолкоттом, сообщает Football Insider.

По информации источника, мерсисайдцы расстанутся с 32-летним англичанином, который в нынешнем сезоне выступает за «Саутгемптон» на правах аренды. Сообщается, что футболист может стать полноценным игроком «святых», перейдя в клуб в качестве свободного агента.

В сезоне-2020/21 Уолкотт провел 22 матча за «Саутгемптон», на его счету 2 гола и 3 результативных передачи.