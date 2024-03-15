Игроки «Ливерпуля» определились с тем, кого хотят видеть заменой Клоппу
Футболисты «Ливерпуля» хотят, чтобы после ухода Юргена Клоппа команду возглавил его помощник Пеп Линдерс, сообщает Talk Sport.
По информации источника, за это выступает часть игроков мерсисайдцев.
В январе Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» в конце сезона. Ожидается, что Линдерс уйдет из команды вслед за 56-летним немецким специалистом.
После 28 туров «Ливерпуль» с 64 очками занимает второе место в АПЛ, уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям. Третьим идет «Манчестер Сити» (63 очка).
14 марта «Ливерпуль» дома разгромил чешскую «Спарту» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В четвертьфинале турнира команда сыграет с «Аталантой».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|20
|4
|4
|70-24
|64
|
2
|Ливерпуль
|28
|19
|7
|2
|65-26
|64
|
3
|Ман. Сити
|28
|19
|6
|3
|63-28
|63
|
4
|Астон Вилла
|29
|17
|5
|7
|60-42
|56
|
5
|Тоттенхэм
|28
|16
|5
|7
|59-42
|53
|
6
|МЮ
|28
|15
|2
|11
|39-39
|47
|
7
|Вест Хэм
|29
|12
|8
|9
|46-50
|44
|
8
|Брайтон
|28
|11
|9
|8
|50-44
|42
|
9
|Вулверхэмптон
|28
|12
|5
|11
|42-44
|41
|
10
|Ньюкасл
|28
|12
|4
|12
|59-48
|40
|
11
|Челси
|27
|11
|6
|10
|47-45
|39
|
12
|Фулхэм
|29
|11
|5
|13
|43-44
|38
|
13
|Борнмут
|28
|9
|8
|11
|41-52
|35
|
14
|Кр. Пэлас
|28
|7
|8
|13
|33-48
|29
|
15
|Брентфорд
|29
|7
|5
|17
|41-54
|26
|
16
|Эвертон
|28
|8
|7
|13
|29-39
|25
|
17
|Лутон Таун
|29
|5
|7
|17
|42-60
|22
|
18
|Нот. Форест
|29
|6
|7
|16
|35-51
|21
|
19
|Бернли
|29
|4
|5
|20
|29-63
|17
|
20
|Шеффилд Юн.
|28
|3
|5
|20
|24-74
|14
|30.03
|15:30
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|30.03
|18:00
|
Борнмут – Эвертон
|- : -
|30.03
|18:00
|
Челси – Бернли
|- : -
|30.03
|18:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|30.03
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Фулхэм
|- : -
|30.03
|18:00
|
Тоттенхэм – Лутон Таун
|- : -
|30.03
|20:30
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|- : -
|30.03
|23:00
|
Брентфорд – МЮ
|- : -
|31.03
|16:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|31.03
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|16
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|20
|1
|6
|
|
Родри
Манчестер Сити
|25
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7