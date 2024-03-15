Тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Рэшфорда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о будущем форварда команды Маркуса Рэшфорда.

«Мы подписывали с ним пятилетний контракт в прошлом сезоне не для того, чтобы продать его сейчас. Он должен быть частью этого проекта. Так что это не та тема, которую мы будем обсуждать», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

13 марта сообщалось, что «ПСЖ» готов летом предложить за Рэшфорда 75 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 34 матча, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.