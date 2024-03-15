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Сегодня, 20:33

Тен Хаг заявил, что «Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Рэшфорда

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о будущем форварда команды Маркуса Рэшфорда.

«Мы подписывали с ним пятилетний контракт в прошлом сезоне не для того, чтобы продать его сейчас. Он должен быть частью этого проекта. Так что это не та тема, которую мы будем обсуждать», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

13 марта сообщалось, что «ПСЖ» готов летом предложить за Рэшфорда 75 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 34 матча, забил семь мячей и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Саутгейт отреагировал на нежелание защитника Уайта играть за сборную Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2
 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Астон Вилла 28 17 4 7 59-41 55
5
 Тоттенхэм 27 16 5 6 59-39 53
6
 МЮ 28 15 2 11 39-39 47
7
 Вест Хэм 28 12 7 9 45-49 43
8
 Брайтон 28 11 9 8 50-44 42
9
 Вулверхэмптон 28 12 5 11 42-44 41
10
 Ньюкасл 28 12 4 12 59-48 40
11
 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12
 Фулхэм 28 10 5 13 40-44 35
13
 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14
 Кр. Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
15
 Брентфорд 28 7 5 16 40-52 26
16
 Эвертон 28 8 7 13 29-39 25
17
 Нот. Форест 28 6 6 16 34-50 24
18
 Лутон Таун 28 5 6 17 41-59 21
19
 Бернли 28 3 5 20 27-62 14
20
 Шеффилд Юн. 28 3 5 20 24-74 14
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.03 15:30
Арсенал – Челси
 - : -
16.03 18:00
Бернли – Брентфорд
 - : -
16.03 18:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 - : -
16.03 18:00
Лутон Таун – Нот. Форест
 - : -
16.03 18:00
МЮ – Шеффилд Юн.
 - : -
16.03 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
16.03 20:30
Фулхэм – Тоттенхэм
 - : -
17.03 17:00
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
17.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
17.03 19:30
Брайтон – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 19 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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