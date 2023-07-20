Руни — о лишении Магуайра капитанства: «Ему лучше уйти из «МЮ». Тен Хаг в него не верит»
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что защитник Харри Магуайру стоит покинуть клуб.
«Как он будет и дальше играть в клубе, который лишил его капитанской повязки? Это показывает, что тренер абсолютно не верит в него. Это ставит Харри в положение, когда он должен решить, что делать дальше. Я уверен, что Харри захочет уйти, чтобы играть — ради себя, ради своей карьеры в сборной Англии, чтобы занять наилучшее положение и добиться как можно большего успеха. Наверное, сейчас ему лучше всего уйти», — приводит слова Руни The Athletic.
16 июля стало известно, что главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг принял решение лишить 30-летнего игрока капитанской повязки. Магуайр заявил, что разочаровым этим.
Действующий контракт футболиста с «МЮ» рассчитан до 2025 года. В прошедшем сезоне он сыграл 31 матч во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|11.08
|22:00
|
Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -