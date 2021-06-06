Игрок сборной Украины расстроил Зинченко шуткой про финал Лиги чемпионов
6 июня 2021, 19:48
Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук подшутил над партнером по команде Александром Зинченко на тему его поражения в финале Лиги чемпионов.
«Манчестер Сити» минимально проиграл «Челси» в ключевой части турнира (0:1).
На YouTube-канале vZbirna появилось видео одной из тренировок сборной Украины перед Евро-2020. После занятия Яремчук сказал Зинченко: «Поздравляю с победой в финале Лиги чемпионов». В ответ игрок «Сити» сказал: «Очень некрасиво». Футболиста обидела эта шутка.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=J7rvGr-bnP0&feature=emb_title
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