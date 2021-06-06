Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Игрок сборной Украины расстроил Зинченко шуткой про финал Лиги чемпионов

6 июня 2021, 19:48
Теги:

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук подшутил над партнером по команде Александром Зинченко на тему его поражения в финале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» минимально проиграл «Челси» в ключевой части турнира (0:1).

На YouTube-канале vZbirna появилось видео одной из тренировок сборной Украины перед Евро-2020. После занятия Яремчук сказал Зинченко: «Поздравляю с победой в финале Лиги чемпионов». В ответ игрок «Сити» сказал: «Очень некрасиво». Футболиста обидела эта шутка.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=J7rvGr-bnP0&feature=emb_title

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Фрэнсис Нганну: «Пол с рекордом 0-1 сделал 20 миллионов долларов. Что мы делаем не так?»
Вдовец Легкоступовой пьет в ее квартире и приводит жильцов
В МИДе заявили о введенном навсегда режиме санкций против России
Семилетняя девочка пропала на пляже в Ленинградской области

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
15
Офсайд