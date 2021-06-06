Игрок сборной Украины расстроил Зинченко шуткой про финал Лиги чемпионов

Форвард «Гента» и сборной Украины Роман Яремчук подшутил над партнером по команде Александром Зинченко на тему его поражения в финале Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» минимально проиграл «Челси» в ключевой части турнира (0:1).

На YouTube-канале vZbirna появилось видео одной из тренировок сборной Украины перед Евро-2020. После занятия Яремчук сказал Зинченко: «Поздравляю с победой в финале Лиги чемпионов». В ответ игрок «Сити» сказал: «Очень некрасиво». Футболиста обидела эта шутка.