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Полузащитник «Норвича» Буэндиа может перейти в «Астон Виллу»

6 июня 2021, 20:02
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«Астон Вилла» интересуется полузащитником «Норвича» Эмилиано Буэндиа, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, английский клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 36 миллионов евро без учета бонусов. «Астон Вилла» готова предложить игроку пятилетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.

Ранее игроком интересовался «Арсенал». В прошлом сезоне Буэндиа сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 17 результативных передач.

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