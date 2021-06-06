Полузащитник «Норвича» Буэндиа может перейти в «Астон Виллу»

«Астон Вилла» интересуется полузащитником «Норвича» Эмилиано Буэндиа, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, английский клуб готов заплатить за 24-летнего футболиста 36 миллионов евро без учета бонусов. «Астон Вилла» готова предложить игроку пятилетний контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.

Ранее игроком интересовался «Арсенал». В прошлом сезоне Буэндиа сыграл 41 матч во всех турнирах, забил 15 голов и сделал 17 результативных передач.