Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:50

Идрисса Гуйе вернулся в «Эвертон» из «ПСЖ»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе вернулся в «Эвертон», сообщает пресс-служба ливерпульского клуба.

32-летний сенегалец подписал с «ирисками» двухлетний контракт.

Гуйе выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год.

В прошедшем сезоне он забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу в 33 матчах за парижский клуб во всех турнирах.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Эвертон
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Севастьянова опубликовала фото в коротком платье с глубоким декольте
Как сэкономить бензин и не пожалеть об этом: десять советов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Астон Вилла» подпишет защитника «Саутгемптона» Беднарека

Виллиан подписал однолетний контракт с «Фулхэмом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 5 5 0 0 13-4 15
2
 Ман. Сити 5 4 1 0 19-5 13
3
 Тоттенхэм 5 3 2 0 10-4 11
4
 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
5
 Ливерпуль 5 2 2 1 15-6 8
6
 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
7
 Лидс 5 2 2 1 8-5 8
8
 Саутгемптон 5 2 1 2 7-9 7
9
 Челси 5 2 1 2 6-8 7
10
 Брентфорд 5 1 3 1 10-7 6
11
 Ньюкасл 5 1 3 1 7-6 6
12
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
13
 Кр. Пэлас 5 1 2 2 7-9 5
14
 Нот. Форест 5 1 1 3 2-11 4
15
 Борнмут 5 1 1 3 2-16 4
16
 Вест Хэм 5 1 1 3 2-6 4
17
 Астон Вилла 5 1 0 4 4-9 3
18
 Вулверхэмптон 5 0 3 2 2-4 3
19
 Эвертон 5 0 3 2 4-6 3
20
 Лестер 4 0 1 3 6-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.08 21:30
Фулхэм – Брайтон
 2 : 1
30.08 21:30
Кр. Пэлас – Брентфорд
 1 : 1
30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 2 : 1
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 1 : 1
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 1
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 0 : 0
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 6 : 0
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 2 : 1
1.09 22:00
Лестер – МЮ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 5
Вильфрид Заа

Вильфрид Заа

Кристал Пэлас

 4
П
Роберто Фирмино

Роберто Фирмино

Ливерпуль

 3
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Арсенал

 3
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 3
И К Ж
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 2 1 0
Конор Галлахер

Конор Галлахер

Челси

 4 0 0
Калиду Кулибали

Калиду Кулибали

Челси

 4 0 0
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости