Идрисса Гуйе вернулся в «Эвертон» из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гуйе вернулся в «Эвертон», сообщает пресс-служба ливерпульского клуба.

32-летний сенегалец подписал с «ирисками» двухлетний контракт.

Гуйе выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019 год.

В прошедшем сезоне он забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу в 33 матчах за парижский клуб во всех турнирах.