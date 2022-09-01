«Астон Вилла» подпишет защитника «Саутгемптона» Беднарека

«Астон Вилла» согласовала условия сделки по трансферу защитника «Саутгемптона» Яна Беднарека, сообщает The Athlitic.

26-летний поляк попал в круг интересов «львов» в качестве замены Диего Карлоса, который выбыл на неопределенный срок из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Защитник перешел в «Саутгемптон» летом 2017 года. Срок его действующего соглашения истекает в 2025 году.

В прошедшем сезоне Беднарек провел за клуб 34 матча, в которых забил 4 гола, также на его счету 10 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.