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Сегодня, 17:33

«Астон Вилла» подпишет защитника «Саутгемптона» Беднарека

Мария Гусева
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«Астон Вилла» согласовала условия сделки по трансферу защитника «Саутгемптона» Яна Беднарека, сообщает The Athlitic.

26-летний поляк попал в круг интересов «львов» в качестве замены Диего Карлоса, который выбыл на неопределенный срок из-за разрыва ахиллова сухожилия.

Защитник перешел в «Саутгемптон» летом 2017 года. Срок его действующего соглашения истекает в 2025 году.

В прошедшем сезоне Беднарек провел за клуб 34 матча, в которых забил 4 гола, также на его счету 10 желтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро.

ФК Астон Вилла
ФК Саутгемптон
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Лидс – Эвертон
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Арсенал – Астон Вилла
 2 : 1
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 0 : 0
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 6 : 0
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