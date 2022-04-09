Гвардиола: «Я хотел бы остаться в «Манчестер Сити» навечно, но я не буду этого делать»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в клубе.

«Я хотел бы остаться в «Манчестер Сити» навечно, но я не буду этого делать. Для меня нет места лучше. Я мог бы продлить контракт на 10 лет, но я не буду этого делать. Слухи о том, что мной интересуется сборная Бразилии? У меня есть контракт, я счастлив в своем клубе. Не знаю, откуда взялись эти слухи», — цитирует Sky Sports Гвардиолу.

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года. Вместе с командой 51-летний испанец трижды становился чемпионом Англии, 4 раза завоевывал Кубок английской лиги, а также дважды выигрывал Суперкубок Англии и один раз — Кубок страны.

Контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» действует до конца сезона-2022/23.