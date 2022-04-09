«Арсенал» готов продать Пепе за 30 миллионов евро

Форвард «Арсенала» Николя Пепе может покинуть клуб, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, лондонский клуб готов расстаться с 26-летним ивуарийцем в летнее трансферное окно за 30 млн евро.

В текущем сезоне Пепе провел 18 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.