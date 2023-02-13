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Сегодня, 08:20

Гвардиола — о чемпионской гонке с «Арсеналом»: «Мы поедем в Лондон, чтобы попытаться там победить»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от перенесенного матча 12-го тура АПЛ против «Арсенала».

В 23-м туре чемпионата Англии «горожане» переиграли «Астон Виллу» (3:1) и сократили отставание от «канониров», которые потеряли очки в матче с «Брентфордом» (1:1).

«У «Арсенала» есть игра в запасе. Посмотрим на ситуацию, когда позади будут все туры чемпионата. Мы поедем в Лондон, чтобы попытаться там победить. Если команда набирает 50 очков за первый круг, это потому, что она очень сильна. Мы сократили отставание сегодня, проведя очень хороший матч с «Астон Виллой», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

«Канониры» возглавляют турнирную таблицу АПЛ, набрав 51 очко за 21 матч. «Горожане» отстают от лидеров чемпионата на три очка, при этом у лондонской команды есть игра в запасе.

«Манчестер Сити» и «Арсенал» сыграют в перенесенном матче 12-го тура премьер-лиги 15 февраля, начало встречи — 22.30 мск.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 21 16 3 2 46-18 51
2
 Ман. Сити 22 15 3 4 56-22 48
3
 МЮ 23 14 4 5 38-28 46
4
 Ньюкасл 22 10 11 1 35-13 41
5
 Тоттенхэм 23 12 3 8 42-35 39
6
 Брайтон 21 10 5 6 39-28 35
7
 Фулхэм 23 10 5 8 34-30 35
8
 Брентфорд 22 8 10 4 36-29 34
9
 Челси 22 8 7 7 23-22 31
10
 Ливерпуль 20 8 5 7 34-28 29
11
 Астон Вилла 22 8 4 10 26-34 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 7 9 20-30 25
13
 Лестер 22 7 3 12 36-38 24
14
 Нот. Форест 22 6 6 10 17-37 24
15
 Вулверхэмптон 22 6 5 11 17-31 23
16
 Вест Хэм 22 5 5 12 19-27 20
17
 Лидс 22 4 7 11 28-38 19
18
 Эвертон 21 4 6 11 16-28 18
19
 Борнмут 22 4 6 12 20-44 18
20
 Саутгемптон 22 4 3 15 18-40 15
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.02 15:30
Вест Хэм – Челси
 1 : 1
11.02 18:00
Арсенал – Брентфорд
 1 : 1
11.02 18:00
Кр. Пэлас – Брайтон
 1 : 1
11.02 18:00
Фулхэм – Нот. Форест
 2 : 0
11.02 18:00
Лестер – Тоттенхэм
 4 : 1
11.02 18:00
Саутгемптон – Вулверхэмптон
 1 : 2
11.02 20:30
Борнмут – Ньюкасл
 1 : 1
12.02 17:00
Лидс – МЮ
 0 : 2
12.02 19:30
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 1
13.02 23:00
Ливерпуль – Эвертон
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 25
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 20 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 20 1 4
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