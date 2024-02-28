Гвардиола: «Де Брейне нужны такие игроки, как Холанн, а Эрлину нужны такие игроки, как Кевин»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Лутоном» (6:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии.

«Что я могу сказать? Действительно игра была очень хорошей. Эрлин Холанн в ударе, а его связь с Кевином де Брейне была идеальной. Теперь мы в четвертьфинале. Кевину нужны такие игроки, как Эрлин, а Эрлину нужны такие игроки, как Кевин. Но это огромная заслуга всех игроков.

Мы выиграли две последние игры со счетом 1:0, а против «Челси» мы хорошо играли во втором тайме, но не смогли победить. Кубок Англии — хорошее соревнование. Нам осталась одна игра до «Уэмбли» снова», — цитирует BBC Гвардиолу.