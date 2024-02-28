Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

28 февраля, 06:20

Почеттино – о поражении от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги: «Я чуть не заплакал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Маурисио Почеттино.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о своих эмоциях после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в финале Кубка английской лиги.

Мерсисайдцы забили единственный гол в концовке дополнительного времени. Отличился Вирджил ван Дейк.

«Я чувствую поддержку со стороны руководства. Я не могу вам лгать. Когда я поднимался по ступенькам «Уэмбли», я был очень расстроен. Чуть не заплакал.

Потом я увиделся с Бегдадом Эгбали и Тоддом Боэли, пожал им руки. Позже я получил очень милое сообщение, которое я могу показать. Позже я снова встретился с Бегдадом вдали от «Уэмбли». Он был очень разочарован, как и все, но доволен нашей игрой в основное время», — цитирует Почеттино Football.London.

51-летний аргентинец возглавляет «Челси» с лета прошлого года.

Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Челси
2
0
Читайте также
Агутин поделился впечатлениями от документального фильма про Костомарова
Биография Александра Шевченко: детство и карьера теннисиста, сменившего Россию на Казахстан
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Холанн: «Играть с де Брейне одно удовольствие»

Гвардиола: «Де Брейне нужны такие игроки, как Холанн, а Эрлину нужны такие игроки, как Кевин»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 27 19 6 2 64-25 63
2
 Ман. Сити 27 19 5 3 62-27 62
3
 Арсенал 27 19 4 4 68-23 61
4
 Астон Вилла 27 17 4 6 59-37 55
5
 Тоттенхэм 26 15 5 6 55-39 50
6
 МЮ 27 14 2 11 37-39 44
7
 Вест Хэм 27 12 6 9 43-47 42
8
 Ньюкасл 27 12 4 11 57-45 40
9
 Брайтон 27 10 9 8 49-44 39
10
 Вулверхэмптон 27 11 5 11 40-43 38
11
 Челси 26 10 6 10 44-43 36
12
 Фулхэм 27 10 5 12 39-42 35
13
 Борнмут 26 8 7 11 35-47 31
14
 Кр. Пэлас 27 7 7 13 32-47 28
15
 Брентфорд 27 7 5 15 39-50 26
16
 Эвертон 27 8 7 12 29-37 25
17
 Нот. Форест 27 6 6 15 34-49 24
18
 Лутон Таун 26 5 5 16 37-54 20
19
 Бернли 27 3 4 20 25-60 13
20
 Шеффилд Юн. 27 3 4 20 22-72 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
9.03 15:30
МЮ – Эвертон
 - : -
9.03 18:00
Борнмут – Шеффилд Юн.
 - : -
9.03 18:00
Кр. Пэлас – Лутон Таун
 - : -
9.03 18:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
9.03 20:30
Арсенал – Брентфорд
 - : -
10.03 16:00
Астон Вилла – Тоттенхэм
 - : -
10.03 17:00
Брайтон – Нот. Форест
 - : -
10.03 17:00
Вест Хэм – Бернли
 - : -
10.03 18:45
Ливерпуль – Ман. Сити
 - : -
11.03 23:00
Челси – Ньюкасл
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
П
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 18 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 24 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости