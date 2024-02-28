Почеттино – о поражении от «Ливерпуля» в финале Кубка лиги: «Я чуть не заплакал»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о своих эмоциях после поражения от «Ливерпуля» (0:1) в финале Кубка английской лиги.

Мерсисайдцы забили единственный гол в концовке дополнительного времени. Отличился Вирджил ван Дейк.

«Я чувствую поддержку со стороны руководства. Я не могу вам лгать. Когда я поднимался по ступенькам «Уэмбли», я был очень расстроен. Чуть не заплакал.

Потом я увиделся с Бегдадом Эгбали и Тоддом Боэли, пожал им руки. Позже я получил очень милое сообщение, которое я могу показать. Позже я снова встретился с Бегдадом вдали от «Уэмбли». Он был очень разочарован, как и все, но доволен нашей игрой в основное время», — цитирует Почеттино Football.London.

51-летний аргентинец возглавляет «Челси» с лета прошлого года.