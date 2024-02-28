Холанн: «Играть с де Брейне одно удовольствие»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн прокомментировал победу над «Лутоном» (6:2) в матче 1/8 финала Кубка Англии. Норвежец в этой встрече оформил пента-трик.

«У нас был план на игру, и все отлично его выполнили. Все сыграли хорошо. Кевин де Брейне — великий. Он делает то, что у него получается лучше всего. Играть с ним одно удовольствие. Мы знаем, чего оба хотим друг от друга. Это хорошо сочетается. Он умный игрок, и мне нравится играть с ним. Моя физическая форма? Я возвращаюсь к своей лучшей форме. Наконец-то я чувствую себя хорошо. Это потрясающее чувство. Впереди захватывающие времена. Мы готовы действовать», — цитирует BBC Холанна.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в 2022 году за 60 миллионов евро.