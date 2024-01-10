Холанн может перейти в «Барселону» летом 2024 года

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн может покинуть команду по окончании сезона и продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает журналист Франсуа Галлардо.

По данным источника, 23-летний футболист станет игроком «Барселоны». Каталонцы заплатят за трансфер норвежца 100 миллионов евро. Сам форвард давно согласился перейти в «Барсу».

Сообщалось, что Холанн может покинуть «Манчестер Сити» за сумму порядка 100 миллионов евро. Опция об отступных в контракте норвежца составляет 200 миллионов евро, но это касается только клубов АПЛ.