Холанн может покинуть «Манчестер Сити» за сумму порядка 100 миллионов евро, «Реал» готов столько заплатить

«Реал» может подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, сообщает AS.

Ранее сообщалось, что «Реал» установил для форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе крайний срок принятия решения о возможном переходе в мадридский клуб — 15 января. По информации источника, если Мбаппе не подпишет контракт до этого момента, «Реал» переключится на вариант с подписанием Холанна.

Опция об отступных в контракте норвежца составляет 200 миллионов евро, но это касается только клубов АПЛ. Сообщается, что для зарубежного клуба эта сумма будет ближе к 100 миллионам евро. «Реал» готов заплатить эти деньги.

В текущем сезоне Холанн провел 22 матча за «Реал», забил 19 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 180 миллионов евро.