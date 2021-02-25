Отец вратаря «Ливерпуля» Алисона найден мертвым
10:31
Отец вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера, Жозе, найден мертвым. Об этом сообщил журналист Карлос Ласерда в своем Twitter.
Как отмечается, мужчина накануне во второй половине дня пошел к водоему с плотиной на территории своих владений в Бразилии. Спасатели нашли тело Жозе Бекера только утром. Причина смерти пока не называется. Возможно, он утонул, нырнув в воду.
У Жозе есть еще один сын, который выступает за «Флуминенсе» также на позиции вратаря.
Алисон играет за «Ливерпуль» с 2018 года.
ATEN??O!— Carlos Lacerda (@reporterlacerda) February 25, 2021
Infelizmente o pai dos goleiros Alisson e Muriel foi encontrado sem vida!
Minha solidariedade!
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