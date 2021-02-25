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Отец вратаря «Ливерпуля» Алисона найден мертвым

10:31
Алисон Бекер. Фото Reuters
Алисон Бекер. Фото Reuters
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Отец вратаря «Ливерпуля» Алисона Бекера, Жозе, найден мертвым. Об этом сообщил журналист Карлос Ласерда в своем Twitter.

Как отмечается, мужчина накануне во второй половине дня пошел к водоему с плотиной на территории своих владений в Бразилии. Спасатели нашли тело Жозе Бекера только утром. Причина смерти пока не называется. Возможно, он утонул, нырнув в воду.

У Жозе есть еще один сын, который выступает за «Флуминенсе» также на позиции вратаря.

Алисон играет за «Ливерпуль» с 2018 года.

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