Хаверц попрощался с болельщиками «Челси»
Полузащитник «Челси» Кай Хаверц написал прощальное письмо фанатам клуба в связи с переходом в «Арсенал».
«Я бы предпочел, чтобы вы услышали о моих мыслях об уходе из «Челси» сначала от меня. Это не мой стиль, и меня расстраивает, что вам пришлось услышать об этом таким образом
Сегодня я оказался на перекрестке, где словами не описать эмоции, которые я чувствую. С тяжелым сердцем пишу это письмо, прощаюсь с клубом, который стал моим вторым домом, и с невероятными болельщиками, которые поддерживали меня на протяжении всего этого удивительного путешествия. Вместе мы пережили высоты и падения, радости и душевные боли.
Сегодня я хочу поблагодарить всех болельщиков Челси, сотрудников, тренеров и моих товарищей по команде за последние годы.
От победы в Лиге чемпионов в моем первом сезоне до победы в Суперкубке и клубном чемпионате мира, а теперь прощание – это тот путь, который я никогда не забуду.
Было честью быть частью истории «Челси». Спасибо», – написал Хаверц в соцсетях.
28 мая «Арсенал» объявил о подписании Хаверца. 24-летний немец подписал с «канонирами» долгосрочный контракт.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|МЮ
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4
|Ньюкасл
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5
|Ливерпуль
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6
|Брайтон
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|0-0
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7
|Астон Вилла
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8
|Тоттенхэм
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9
|Брентфорд
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10
|Фулхэм
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11
|Кр. Пэлас
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|0-0
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12
|Челси
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|0-0
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13
|Вулверхэмптон
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|0-0
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14
|Вест Хэм
|0
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|0
|0
|0-0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
|0-0
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20
|Лутон Таун
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|0-0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
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Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
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МЮ – Вулверхэмптон
|- : -