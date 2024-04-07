Хаверц доволен результатами «Арсенала» в последних сезонах

Форвард «Арсенала» Кай Хаверц доволен итогами матча 32-го тура АПЛ против «Брайтона» (3:0). Он признался, что в команде стараются не обращать внимание на результаты других команд в чемпионате.

«Мы не обсуждаем результаты наших конкурентов. Стараемся фокусироваться на своих выступлениях, это важнее сейчас. Мы готовы к этому вызову, надо продолжать в том же духе», — цитирует Хаверца BBC Sport.

«Арсенал» с 71 набранным очком вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, обойдя «Ливерпуль» (70), который в воскресенье сыграет против «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» ни разу не уступал в счете в матчах АПЛ в этом году. Всего лондонская команда провела 11 игр в рамках чемпионата Англии в 2024-м.