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6 апреля, 23:53

Сака: «Арсенал» готов побеждать в каждой игре»

Алина Савинова
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Вингер «Арсенала» Букайо Сака поделился эмоциями от разгромной победы над «Брайтоном» в матче 32-го тура АПЛ (3:0).

«Мы полны энтузиазма. Мы знаем, что эта победа вернет нас на вершину. Я очень рад за команду, мы показали еще одну отличную игру и набираем обороты. Прошлый сезон был не самым лучшим, но мы извлекли урок. В этом году мы чувствуем себя комфортнее. Думаю, команда стала лучше, и мы готовы побеждать в каждой игре», — приводит ВВС слова футболиста.

После этой игры «Арсенал» с 71 набранным очком вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Англии, обойдя «Ливерпуль» (70), который в воскресенье сыграет против «Манчестер Юнайтед».

«Арсенал» ни разу не уступал в счете в матчах АПЛ в этом году. Всего лондонская команда провела 11 игр в рамках чемпионата Англии в 2024-м.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
Букайо Сака
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Артета: «Арсенал» действовал зрело и умно в матче с «Брайтоном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 22 5 4 75-24 71
2
 Ливерпуль 30 21 7 2 70-28 70
3
 Ман. Сити 31 21 7 3 71-31 70
4
 Астон Вилла 32 18 6 8 66-49 60
5
 Тоттенхэм 30 17 6 7 62-44 57
6
 МЮ 30 15 3 12 43-44 48
7
 Вест Хэм 32 13 9 10 52-56 48
8
 Ньюкасл 31 14 5 12 65-52 47
9
 Челси 29 12 7 10 53-50 43
10
 Брайтон 31 11 10 10 51-49 43
11
 Вулверхэмптон 31 12 6 13 44-49 42
12
 Борнмут 31 11 8 12 45-55 41
13
 Фулхэм 32 11 6 15 47-51 39
14
 Кр. Пэлас 31 7 9 15 36-54 30
15
 Эвертон 31 9 8 14 32-42 29
16
 Брентфорд 32 7 8 17 45-58 29
17
 Нот. Форест 31 7 8 16 39-53 25
18
 Лутон Таун 32 6 7 19 45-65 25
19
 Бернли 32 4 7 21 32-67 19
20
 Шеффилд Юн. 30 3 6 21 28-80 15
Результаты / календарь
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38 тур
6.04 14:30
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 4
6.04 17:00
Астон Вилла – Брентфорд
 3 : 3
6.04 17:00
Эвертон – Бернли
 1 : 0
6.04 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 0 : 1
6.04 17:00
Лутон Таун – Борнмут
 2 : 1
6.04 17:00
Вулверхэмптон – Вест Хэм
 1 : 2
6.04 19:30
Брайтон – Арсенал
 0 : 3
7.04 17:30
МЮ – Ливерпуль
 - : -
7.04 19:30
Шеффилд Юн. – Челси
 - : -
7.04 20:00
Тоттенхэм – Нот. Форест
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 19
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 22 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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