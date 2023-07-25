Хавбек Калиошо перешел из «Эспаньола» в «Бернли»

Полузащитник «Эспаньола» Лука Калиошо подписал контракт с «Бернли», сообщает пресс-служба команды.

Соглашение 19-летнего хавбека с английской командой рассчитано на четыре года.

Колиошо находился в системе «Эспаньола» с 2016 года.

По итогам сезона-2022/23 итальянец сыграл 17 матчей, забив три гола.