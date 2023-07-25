«Вест Хэм» интересуется хавбеком «Манчестер Юнайтед» Мактоминеем

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может стать игроком «Вест Хэма», сообщает Sky Sports.

По информации издания, «молотобойцы» уже связались с представителями «красных дьяволов».

Сообщается, что манкунианцы готовы рассмотреть предложение только с очень крупной суммой.

В сезоне-2022/23 26-летний Мактоминей провел за «красных дьяволов» 38 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Также его хочет подписать «Ньюкасл».