Хау заявил, что разочарован результатом матча «Ньюкасла» с «Вест Хэмом»
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:2).
«Разочаровывающий результат для нас. Может, из-за того, что играли в еврокубках. Второй тайм был много лучше, но мы не довели дело до конца. Создавали возможности, отыгрались, но не победили», — цитирует Хау BBC Sport.
После 8 туров АПЛ команда Хау набрала 13 очков и расположилась на 8-м месте в турнирной таблице.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Тоттенхэм
|8
|6
|2
|0
|18-8
|20
|
2
|Ман. Сити
|7
|6
|0
|1
|17-5
|18
|
3
|Ливерпуль
|8
|5
|2
|1
|18-9
|17
|
4
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
5
|Астон Вилла
|8
|5
|1
|2
|19-12
|16
|
6
|Брайтон
|8
|5
|1
|2
|21-16
|16
|
7
|Вест Хэм
|8
|4
|2
|2
|15-12
|14
|
8
|Ньюкасл
|8
|4
|1
|3
|20-9
|13
|
9
|Кр. Пэлас
|8
|3
|3
|2
|7-7
|12
|
10
|МЮ
|8
|4
|0
|4
|9-12
|12
|
11
|Челси
|8
|3
|2
|3
|11-7
|11
|
12
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8-13
|11
|
13
|Нот. Форест
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Вулверхэмптон
|8
|2
|2
|4
|9-14
|8
|
15
|Брентфорд
|8
|1
|4
|3
|11-12
|7
|
16
|Эвертон
|8
|2
|1
|5
|9-12
|7
|
17
|Лутон Таун
|8
|1
|1
|6
|6-15
|4
|
18
|Бернли
|8
|1
|1
|6
|7-20
|4
|
19
|Борнмут
|8
|0
|3
|5
|5-18
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|8
|0
|1
|7
|6-22
|1
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.10
|14:30
|
Лутон Таун – Тоттенхэм
|0 : 1
|7.10
|17:00
|
Бернли – Челси
|1 : 4
|7.10
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|3 : 0
|7.10
|17:00
|
Фулхэм – Шеффилд Юн.
|3 : 1
|7.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|2 : 1
|7.10
|19:30
|
Кр. Пэлас – Нот. Форест
|0 : 0
|8.10
|16:00
|
Брайтон – Ливерпуль
|2 : 2
|8.10
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|2 : 2
|8.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Астон Вилла
|1 : 1
|8.10
|18:30
|
Арсенал – Ман. Сити
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|5
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|8
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1
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