Хау заявил, что разочарован результатом матча «Ньюкасла» с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал ничейный результат в матче 8-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (2:2).

«Разочаровывающий результат для нас. Может, из-за того, что играли в еврокубках. Второй тайм был много лучше, но мы не довели дело до конца. Создавали возможности, отыгрались, но не победили», — цитирует Хау BBC Sport.

После 8 туров АПЛ команда Хау набрала 13 очков и расположилась на 8-м месте в турнирной таблице.