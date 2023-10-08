Ван Дейк недоволен ничьей «Ливерпуля» с «Брайтоном»

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал итог 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» (2:2). Он считает, что игра вышла непростой.

«Мы приехали сюда за победой. У нас были возможности для победы, но получили только ничью. Непростая игра, временами очень открытая», — цитирует игрока BBC Sport.

«Ливерпуль» набрал 17 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» находится на 6-й строчке (16 очков).