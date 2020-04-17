Харри Магуайр: «Каждую неделю общаюсь с руководством «МЮ». Если будет нужно, мы пойдем на снижение зарплат»

Защитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр высказался о возможном снижении зарплат в клубе из-за пандемии коронавируса.

— Думаю, в каждом клубе своя ситуация, — цитирует Sky Sports Магуайра. — Каждую неделю я общаюсь с руководством «Манчестер Юнайтед» о том, как мы хотим двигаться дальше. Могу сказать от имени клуба, что мы продолжаем следить за ситуацией и оценивать ее. Если будет нужно, то мы примем решение о снижении зарплат. Все клубы в разном положении и, уверен, капитан каждой команды будет говорить от лица своего клуба.

Большинство соревнований приостановлено или отменено из-за пандемии коронавируса. По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 190 008 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано 147 010 летальных исходов, выздоровели 553 609 человек.