"Халл Сити" и "Эвертон" сыграли вничью

"Халл Сити" и "Эвертон" в матче 19-го тура чемпионата Англии сыграли вничью - 2:2.

"Халл" не выигрывает в последних восьми турах и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. "Эвертон" идет седьмым.

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19-й тур

"Халл Сити" - "Эвертон" - 2:2 (1:1)

Голы: Доусон, 6 (1:0). Маршалл, 45+1 - в свои ворота (1:1). Снодграсс, 65 (2:1). Баркли, 84 (2:2).

"Халл Сити": Маршалл, Доусон, К.Дэйвис, Робертсон, Магуайр, Мейлер (Клукас, 56), Снодграсс, Аль-Мухаммади, Ливермор, Мбокани, Диоманде (Хаддлстоун, 86).

"Эвертон": Хоэль Роблес, Бэйнс, Ягелка, Уильямс, Коулман, Миральяс (Мори, 87), Бэрри (Т.Дэйвис, 66), Гуйе, Баркли, Лукаку, Валенсия (Калверт-Льюин, 74).

Предупреждения: Ягелка, 60. Аль-Мухаммади, 62. Т.Дэйвис, 75. Магуайр, 83.

Судья: Мосс.

30 декабря. Халл. Стадион KCOM Stadium.